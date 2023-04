Erster Kunde in der Gigabit-Region Heilbronn-Franken am Glasfasernetz der Deutschen GigaNetz

Hamburg (ots) -Ans Licht gebracht: Das Warten auf Glasfaser-Internet hat in der württembergischen Stadt Brackenheim ein Ende! Mit dem Elektronik-Fachhändler EURONICS XXL Federmann surft in Brackenheim der erste Kunde in der Gigabit-Region Heilbronn-Franken jetzt in Lichtgeschwindigkeit mit dem neuen Glasfasernetz der Deutschen GigaNetz GmbH. Bürgermeister Thomas Csaszar, Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH sowie Wolfram Thielen, Geschäftsführer bei der Deutschen GigaNetz, waren beim gestrigen 'Go Live' mit dabei, um der Bedeutung für Stadt und Region entsprechend Tragweite zu verleihen.Sukzessive werden nun alle beauftragten Anschlüsse freigeschaltet. Sichtlich zufrieden darüber zeigt sich Brackenheims Bürgermeister Thomas Csaszar: "Die digitale Zukunftssicherheit zieht jetzt in Brackenheim ein. Das freut mich ungemein! Bürgerinnen und Bürger können nun die Vorteile dieser zukunftsweisenden Glasfasertechnologie endlich selbst erleben."Als einen sehr bedeutenden Tag bezeichnet Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH, das gestrige Ereignis: "Etwas mehr als ein Jahr nach dem symbolischen ersten Spatenstich hier in Brackenheim - und damit genau im prognostizierten Zeitplan - können wir heute das Ergebnis der so wichtigen infrastrukturellen Maßnahme live erleben und testen. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen über die ganze Projektlaufzeit ist das eine sehr gute Leistung und ein ganz bedeutender Schritt für Brackenheim, aber auch für die gesamte Gigabit-Region, deren Glasfaserversorgung fortlaufend zunimmt."Geschäftsführer für Strategische Projekte und Roll-Out-Management der Deutschen GigaNetz, Wolfram Thielen, betont in seiner Rede, dass Glasfaser-Internet zum wesentlichen Baustein der Grundversorgung wird: "Es geht ja nicht nur darum, im Internet zu surfen, in bester Qualität fernzusehen oder störungsfrei zu telefonieren. Schnelles und stabiles Internet ist heute ein essenzielles Stück Zukunftssicherung - so wie es früher bei der Einführung der Wasser- und Stromversorgung oder der Vollkanalisation war. 100 % Glasfaser basierendes Internet ist für alle Generationen wichtig. Die Bedeutung des Themas für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ist längstens bekannt. Wir als Deutsche GigaNetz freuen uns sehr, einen wesentlichen Beitrag zu dieser flächendeckenden Glasfaserversorgung auch in Brackenheim beitragen zu können."Pressekontakt:Lars BammannSpezialist Content & CommunicationMobil: +49 175 88 30 133Festnetz: +49 40 605 980 - 2511E-Mail: lars.bammann@deutsche-giganetz.deweb: https://deutsche-giganetz.de/Deutsche GigaNetz GmbH - Schauenburgerstraße 27 - 20095 HamburgOriginal-Content von: Deutsche GigaNetz GmbH, übermittelt durch news aktuell