Erster Anlegertag München am 16. März 2024

Berlin/Dresden (ots) -Am 16. März 2024 findet erstmalig der Anlegertag München in der Motorworld München statt. Für all jene, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, bietet die Finanzmesse wertvolles Wissen rund um das Thema Geldanlage und informiert in hochkarätig besetzten Vorträgen über Strategien und Trends.Die Themen Geldanlage und Altersvorsorge sind so wichtig wie nie zuvor, denn die Zeiten, in denen man von der staatlichen Rente leben kann, sind schon lange vorbei. Umso wichtiger ist es, sich weiterzubilden und zu informieren, um Chancen und Trend erkennen und für den Vermögensaufbau nutzen zu können. Dazu werden die Besucher beim erstmalig stattfindenden Anlegertag am 16. März 2024 in München reichlich Gelegenheit haben. Auf der Finanzmesse wird es neben der Messe mit zahlreichen Ausstellern aus allen Bereichen der Finanzbranche auch ein breit gefächertes Vortragsprogramm geben.Veranstalter des Anlegertags München sind die B2MS GmbH und die Quadriga Communication GmbH, die bereits seit Jahren gemeinsam den Börsentag Berlin verantworten und bei zahlreichen weiteren Messen und Veranstaltungen wie den Börsentagen Dresden, Frankfurt, Wien und Zürich zusammenarbeiten. Die B2MS GmbH ist darüber hinaus mit dem Konzept Börsentag kompakt in verschiedenen deutschen Städten unterwegs."München ist für eine Finanzmesse wie den Anlegertag natürlich prädestiniert und daher freuen wir uns sehr, nun auch die bayerische Landeshauptstadt in unser Portfolio aufzunehmen. Wir sind uns sicher, dass wir mit unserer Expertise eine fantastische und hochkarätig besetzte Veranstaltung auf die Beine stellen werden, die sowohl Aussteller als auch Besucher begeistern wird. Mit der Motorworld als Veranstaltungsort haben wir den ersten Schritt in diese Richtung bereits getan und werden nun das Konzept weiter mit Leben füllen", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS. Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH, ergänzt: "Das Thema Geldanlage ist heute wichtiger denn je, denn wer nicht privat für das Alter vorsorgt, wird am Ende das Nachsehen haben. Dieser Entwicklung wollen wir mit dem Anlegertag Rechnung tragen und erarbeiten ein Programm, das möglichst viele Facetten der Finanzbranche beleuchtet.".Weitere Informationen zum Anlegertag München am 16. März 2023 stehen unter https://www.anlegertag-muenchen.de/ zur Verfügung.