Erste anerkannte medicruiter-Pflegefachkräfte / aus Lateinamerika nehmen Arbeit in Deutschland auf

Leipzig (ots) -- Start-up aus Leipzig will Pflegenotstand entgegenwirken- 4-Säulen-Modell sichert langfristige Lebensperspektive in DeutschlandMarcela und Rafael haben bereits eine lange Reise hinter sich: viele Schulungen, das Lernen einer neuen Sprache, Prüfungen, der Flug in ein ihnen noch unbekanntes Land. Doch die eigentliche Herausforderung hat gerade erst für sie begonnen: Marcela und Rafael stammen aus Mexiko und starten als ausgebildete Pflegefachkräfte am Klinikum St. Marien Amberg. Sie sind die ersten Teilnehmer:innen der medicruiter Nursing School, die in Deutschland erfolgreich ihre Kenntnisprüfung absolviert und ihre Tätigkeit aufgenommen haben.Dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenwirken, das hat sich medicruiter auf die Fahnen geschrieben. Das Start-up ist ein mit dem Gütesiegel "Faire Anwerbung Pflege Deutschland" ausgezeichnetes Unternehmen, das Pflegefachkräfte und Physiotherapeut:innen aus Lateinamerika und Asien zu einer langfristigen Karriere in Deutschland verhilft. Es unterscheidet sich von anderen Firmen in der Branche, da es in Pflegekräften nicht nur qualifizierte Arbeitnehmer:innen sieht, sondern den Menschen in seinem sozialen Umfeld. So wurden Marcela und Rafael nach ihrer Verabschiedung im medicruiter-Büro in Mexiko City persönlich von Ronald Reschke (Geschäftsführer), Dr. Meiko Merda (Leitung Integration & Customer Relation) und Stephanie Tänzer (Managerin für Talente und Kundenerfolg) empfangen. Dr. Merda und Frau Tänzer unterstützten Marcela und Rafael auch noch in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft in ihrer neuen Heimat.Erste Schritte in Amberg und Unterstützung durch medicruiterEinen ersten Eindruck von ihrem neuen Wohnort konnten sich Marcela und Rafael bei einer Stadtführung in Amberg machen. Auch eine Integrationsschulung zusammen mit dem Team vom Klinikum St. Marien Amberg stand in den ersten Tagen auf dem Programm. Die Teilnehmenden setzten sich aus der Pflegedirektorin, Frau Wittmann, verschiedenen Stationsleitungen und Praxisanleitungen zusammen. "Ich freue mich, dass Frau Sánchez und Herr Gómez diesen Schritt wagen, um Teil unseres Klinikums zu werden" - so die Pflegedirektorin.Darüber hinaus half medicruiter beispielsweise bei der Einrichtung eines Bankkontos und beim Kauf von SIM-Karten für die Handys. Letzteres war besonders für Rafael wichtig, denn nun kann er regelmäßig mit seiner Frau und seinen beiden Kindern sprechen. "Sobald ich mich hier besser eingelebt habe, möchte ich sie auch nach Deutschland holen", so der Wunsch des 40-Jährigen.Marcela und Rafael arbeiten seit Juni 2023 am Klinikum St. Marien Amberg und verstärken die dortige Notaufnahme. Ihre Anerkennung zur Pflegefachkraft haben sie wie geplant nach drei Monaten im ersten Anlauf geschafft. Ihre neue Tätigkeit macht ihnen Spaß und sie fühlen sich gut angenommen im Team. "Meine Stationsleitung hat mir ein Fahrrad geschenkt und die Kolleginnen und Kollegen zeigen mir die Innenstadt. Wir gehen regelmäßig gemeinsam zu einem Stammtisch der Notaufnahme. Und am Wochenende war ich in München auf einem Rock-Konzert meiner Lieblingsband. Das ist immer schon ein Traum von mir gewesen", schwärmt Marcela. Für die 35-Jährige sind die Arbeitszeiten am Klinikum noch etwas ungewohnt: "Ich arbeite in der Notaufnahme in einem "Drei-Schicht-System". Daran muss ich mich noch etwas gewöhnen" Marcela möchte noch besser ankommen und bald in das örtliche Fitnessstudio gehen und einem lokalen Schachclub beitreten. Das Team von medicruiter wird Marcela und Rafael weiterhin betreuen. Zum Beispiel werden in den nächsten Monaten Workshops mit beiden und gemeinsam mit ihren Kolleg:innen stattfinden. Außerdem verbessern sie weiterhin ihr schon gutes Deutsch an der medicruiter-Sprachschule."Der Pflegenotstand in Deutschland ist ein drängendes Problem, das seit Jahren immer größere Ausmaße annimmt. Seine Bewältigung erfordert ein umfassendes und langfristiges Vorgehen, das wir angehen wollen", sagt Ronald Reschke, Geschäftsführer von medicruiter. "Deshalb verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der auf den vier Säulen Recruiting, Sprache, Anerkennung und Integration beruht, damit die Pflegefachkräfte aus Lateinamerika und Asien in Deutschland eine dauerhafte Lebensperspektive bekommen.""medicruiter konnte uns im Rahmen des Integrationsprozesses von Frau Sánchez und Herr Gómez durch Ihre fachliche Kompetenz, Ihre Kundennähe und der Übernahme vieler bürokratischer Aspekte überzeugen. Durch die sehr gute theoretische Vorbereitung der internationalen Fachkräfte, bereits vor der Ankunft, konnte der Fokus sehr stark auf die praktische Vorbereitung der Prüfung gelegt werden. So gelang es beiden, bereits nach wenigen Monaten erfolgreich die Prüfung zu absolvieren. Wir freuen uns weiterhin auf die Zusammenarbeit mit medicruiter und alle zukünftigen internationalen Fachkräfte." (Josie Schroers, Referentin der Pflegedirektion und Integrationsbeauftragte des Klinikums St. Marien Amberg)Über medicruitermedicruiter wurde 2020 in Leipzig von Dr. Sebastian Siebert und Ronald Reschke gegründet. Es ist ein mit dem Gütesiegel "Faire Anwerbung Pflege Deutschland" ausgezeichnetes Unternehmen, das Pflegefachkräfte aus Lateinamerika und Asien zu einer langfristigen Karriere in Deutschland verhilft. Es bietet dafür einen ganzheitlichen Ansatz, der auf den vier Säulen Sprache, Integration, Anerkennung und Passgenauigkeit mit dem Stellenprofil basiert. Damit schafft medicruiter die Rahmenbedingungen internationalen Pflegefachkräften eine dauerhafte Lebensperspektive in Deutschland. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Leipzig, Düsseldorf und Mexico City.Pressekontakt:Samuel Schenk | medicruiterpresse@medicruiter.comNaumburger Str. 2804229 LeipzigOriginal-Content von: Medicruiter GmbH, übermittelt durch news aktuell