- Erste Republik Bank Aktie im Fokus: Wie lohnenswert ist die Investition für JPMorgan?

JPMorgan hat die in Schwierigkeiten geratene First Republic Bank übernommen. Der Kauf erinnert an ähnliche Fälle, bei denen JPMorgan als “eiserner Ritter” agiert hat. Doch diesmal wurde dafür sogar ein Gesetz außer Kraft gesetzt. Wir beleuchten, ob sich der Kauf für JPMorgan wirtschaftlich lohnen wird und welche Rolle das Unternehmen im Finanzsystem spielt.

Die Historie zeigt: Wenn das Finanzsystem ins Wanken gerät, greift man auf JPMorgan zurück – so auch 1907 und 2008.

Der Konzern zahlt insgesamt 10,60 Milliarden Dollar für den Erwerb der meisten Vermögenswerte und einiger Verbindlichkeiten von First Republic Bank.

Die Kunden sowie Niederlassungen werden von JPMorgan übernommen und ergänzen sich gut mit der nationalen Präsenz des Unternehmens.

