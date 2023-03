Erste Generation des VW ID.3 bekommt Facelift und neue Software

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

DRESDEN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Gut zweieinhalb Jahre nach der Markteinführung hat Volkswagen das erste Modell seiner vollelektrischen ID-Reihe überarbeitet. Der Kompaktwagen ID.3 bekam ein entsprechendes Facelift mit Anpassungen innen und außen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Außerdem sei der neuen Ausgabe eine neue Software aufgespielt worden.

Der ID.3 bildete den Auftakt der ersten Elektroauto-Großserie von VW . Produktionsstart im Werk Zwickau war im November 2019. Der Verkaufsbeginn zog sich dann allerdings bis zum Herbst 2020 - vor allem wegen Problemen mit einigen Funktionen der Software. Auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden wird das Auto inzwischen gebaut.

Ab dem kommenden Herbst stellt der Konzern den ID.3 dann auch am Stammsitz Wolfsburg her. Die Komplettumstellung vom aktuellen auf das neue Modell soll Anfang Mai in Zwickau erfolgen, Ende Mai in Dresden./djj/DP/jha