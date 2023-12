Erste Bank PK Aktie: Das ist ein Knall!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bei der Erste Bank deutlich zum Negativen verändert. Die Analyse basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die zu besonders positiven oder negativen Themen neigen. Da in diesem Fall negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge über das Unternehmen, hat dagegen abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Erste Bank daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat die Erste Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,96 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 23,35 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,61 Prozent. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Erste Bank mit einer Rendite von 11,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 23,98 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Erste Bank als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Erste Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,11, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,88, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Erste Bank bei 32,88 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 35,75 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,73 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 34,67 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Erste Bank daher die Gesamtnote "Gut".