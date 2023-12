Erste Bank PK Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Insgesamt gab es fünf Tage mit überwiegend positiven Diskussionen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen in Bezug auf die Erste Bank. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Verkaufssignale, nämlich 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Erste Bank ergab die Analyse einen 7-Tage-RSI von 68,69 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erste Bank derzeit bei 5,77 und damit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Erste Bank eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Erste Bank demnach als "Neutral"-Wert eingestuft.