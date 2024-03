Erste Bank Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs der Erste Bank hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 23,7 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite der "Handelsbanken"-Branche lag in den vergangenen 12 Monaten bei 24,62 Prozent, wobei die Erste Bank mit 0,92 Prozent darunter liegt. Die positive Entwicklung der Aktie im letzten Jahr führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erste Bank-Aktie mit 5,54 niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche (7,31). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Erste Bank-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 12, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,76, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Erste Bank.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei der Erste Bank beträgt derzeit 5, was eine negative Differenz von -0,87 Prozent zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken-Branche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Erste Bank eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.