Erste Bank Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Erste Bank hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 23,7 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +5,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche entspricht. Dies hat auch zu einer Überperformance im "Finanzen"-Sektor geführt, da die durchschnittliche Rendite in diesem Sektor bei 15,55 Prozent lag. Die Erste Bank lag mit einer Rendite von 8,15 Prozent darüber und erhielt daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Allerdings war in den Diskussionen eine verstärkte Konzentration auf negative Themen in Bezug auf die Erste Bank erkennbar. Basierend auf statistischen Auswertungen großer historischer Datenmengen gab es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führte. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Erste Bank-Aktie zeigte in den letzten 7 Tagen einen Wert von 18, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergab jedoch einen Wert von 50,27, was zu einer abweichenden "Neutral" Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigte der gleitende Durchschnittskurs der Erste Bank einen Wert von 35,01 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 39,03 EUR erreichte. Dies führte zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +11,48 Prozent, während der GD50 einen Abstand von +0,46 Prozent aufweist und daher zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird der Erste Bank somit eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.