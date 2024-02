Erste Bank Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs der Erste Bank hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 20,73 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche erreichte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 13,54 Prozent, wobei die Erste Bank mit 7,19 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Erste Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 34,39 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 39,08 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +13,64 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt dieser bei 38,34 EUR, was einer Abweichung von +1,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien im Zusammenhang mit der Erste Bank-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Erste Bank liegt bei 62,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 46,13 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Erste Bank-Aktie anhand der verschiedenen Bewertungskriterien.