Erste Bank Aktie: Immer langsam!

Erste Bank hat eine Dividendenrendite von 5,86 Prozent, was etwas niedriger ist als der Durchschnitt in der "Handelsbanken"-Branche (6,05%). Das führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Erste Bank-Aktie in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz, also die Internet-Kommunikation, haben sich für Erste Bank in den letzten Wochen kaum verändert. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Auch hier bekommt die Erste Bank eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Erste Bank mit einer Rendite von 40,46 Prozent um mehr als 27 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Erste Bank mit 13,97 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erste Bank-Aktie liegt bei 5,73, während vergleichbare Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche mit 9,92 bewertet werden. Das deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Analyse-Sicht.