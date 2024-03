Erste Bank Aktie: Füße still halten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Erste Bank liegt der RSI7 aktuell bei 39,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,14, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche konnte Erste Bank in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,89 Prozent verzeichnen, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 15,81 Prozent gestiegen sind. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Performance von Erste Bank mit 23,7 Prozent über dem Durchschnitt von 13,28 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Erste Bank war zuletzt vorwiegend positiv in den sozialen Medien, jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale in Bezug auf die kommunikativen Tätigkeiten festgestellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Erste Bank gegenüber dem Branchendurchschnitt eine leicht niedrigere Dividendenrendite von 5,21 % aus, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.