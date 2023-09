Erstaunliche Steigerung um 241% bei BYD-Aktien!

BYD befindet sich nach einer beeindruckenden Woche an der Schwelle zu einer großen Prüfung. Die Aktie wird in der kommenden Woche den Versuch unternehmen müssen, ihren Aufstieg fortzusetzen. Nach einem Plus von über 10 % in der vorangegangenen Woche hat sich die Perspektive für BYD plötzlich deutlich verbessert. Bisher sind die Analysten kaum beachtet worden, doch ihre Kursziele lassen aufhorchen. Noch aussagekräftiger ist ein Blick auf die Statistiken.

BYD hat seine Tiefs endgültig hinter sich gelassen. Seit dem Dreijahrestief von 8,49 Euro am 31. August 2020 konnte ein Anstieg um 241 % verzeichnet werden – ein Beweis für die innere Stärke des Papiers.

BYD: Ungebrochene innere Kraft

Die innere Stärke steht hierbei im Zusammenhang mit BYDs wirtschaftlicher Potenz gemäß den jüngsten Zahlen: Das KGV für das Jahr 2023 dürfte...