Erstaunliche Entwicklung bei hGears!

Die Technische Analyse der Hgears-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,49 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,79 EUR liegt, was einer Abweichung von -20,06 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,28 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -14,94 Prozent Abweichung darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Hgears-Aktie als mittel eingestuft wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, da die überwiegende Anzahl der Kommentare und Wortmeldungen neutrale Themen rund um die Aktie ansprach. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 61, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt jedoch bei 71,52, was darauf hindeutet, dass die Hgears-Aktie als überkauft eingestuft wird. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Hgears-Aktie.