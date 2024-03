Erstaunliche Entwicklung bei Zinc of IrelandL!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Zinc Of Ireland Nl wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung beeinflusst. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen in sozialen Medien überprüft und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zinc Of Ireland Nl derzeit bei 0,02 AUD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,015 AUD lag und somit einen Abstand von -25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,01 AUD erreicht, was einer Differenz von +50 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Zinc Of Ireland Nl als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zinc Of Ireland Nl-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 40 und ein RSI25-Wert von 45,45, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zinc Of Ireland Nl in sozialen Medien. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Zinc Of Ireland Nl in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung. Diese Bewertung basiert auf einer Analyse der Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.