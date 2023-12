Erstaunliche Entwicklung bei Zhuzhou Smelter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Zhuzhou Smelter liegt bei 64,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,5 und weist daher ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Zhuzhou Smelter veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhuzhou Smelter mit 21,47 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhuzhou Smelter-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 8,32 CNH. Der letzte Schlusskurs (7,71 CNH) weist eine Abweichung von -7,33 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 7,74 CNH, und der letzte Schlusskurs nur um -0,39 Prozent davon entfernt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird der Zhuzhou Smelter-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugeordnet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Zhuzhou Smelter-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Zhuzhou Smelter jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zhuzhou Smelter-Analyse.

Zhuzhou Smelter: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...