Erstaunliche Entwicklung bei Zhejiang Longsheng!

Die Stimmung unter den Anlegern scheint für die Zhejiang Longsheng-Aktie insgesamt positiv zu sein, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Insgesamt erhielt die Aktie daher eine Einschätzung von "Gut". Die Analyse ergab 8 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer Schlussfolgerung einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führte. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Longsheng-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 8,94 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,49 CNH lag, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Zhejiang Longsheng-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.