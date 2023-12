Erstaunliche Entwicklung bei Wynnstay!

Die Aktie von Wynnstay wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,05 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (44,29) eine Unterbewertung von 86 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird dies als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Wynnstay laut RSI7 aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI gibt hingegen ein neutraleres Bild ab und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wynnstay eingestellt waren, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Wynnstay mit 4,06 EUR 2,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -14,16 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.