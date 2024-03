Erstaunliche Entwicklung bei White Gold!

Der Aktienkurs von White Gold verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,47 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -22,29 Prozent, was bedeutet, dass White Gold eine Underperformance von -4,18 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -22,29 Prozent, und White Gold lag 4,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieses negativen Vergleichs sowohl innerhalb der Branche als auch innerhalb des Sektors erhält White Gold ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei dieser Analyse zeigte White Gold interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für White Gold.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die White Gold derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,28 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,305 CAD) um +8,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich positiv ist die Bewertung auf Basis der vergangenen 50 Tage, bei denen sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,26 CAD ergibt, was einer Abweichung von +17,31 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut" für White Gold.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für White Gold 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält White Gold eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.