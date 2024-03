Erstaunliche Entwicklung bei Weathernews!

Weitere Suchergebnisse zu "Ark Restaurants":

Der gleitende Durchschnittskurs der Weathernews liegt derzeit bei 5908,95 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 5070 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -14,2 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 5184,8 JPY, was einen Abstand von -2,21 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Weathernews keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien blieb unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht wesentlich verändert, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich somit für Weathernews eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Weathernews-Aktie. Der RSI7 beträgt 65,38, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 einen Wert von 50 aufweist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde Weathernews von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".