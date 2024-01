Erstaunliche Entwicklung bei VP Bank!

Weitere Suchergebnisse zu "VP Bank":

Der Aktienkurs der Vp Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 8,42 Prozent, was eine Underperformance von -5,06 Prozent für die Vp Bank darstellt. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 8,12 Prozent, wobei die Vp Bank um 4,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben langfristige Stimmungsanalysen gezeigt, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen nur mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung darauf hin, dass sich kaum Änderungen ergeben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Vp Bank mit einer Ausschüttung von 6,07 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,41 %) nur leicht darüber. Dies führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vp Bank mit 93 CHF nur um +4,42 Prozent vom GD200 (89,06 CHF) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Andererseits weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 85,89 CHF auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +8,28 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vp Bank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.