Erstaunliche Entwicklung bei VEEM!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell hat die Veem-Aktie einen RSI-Wert von 34,29, was auf ein neutrales Signal hinweist. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit positiv bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Veem eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Veem-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem positiven Rating für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln uneinheitliche Meinungen und Stimmungen wider, mit einer Häufung von negativen Meinungen in den letzten zwei Wochen und überwiegend positiven Themen in den vergangenen Tagen. Insgesamt wird die Veem-Aktie daher als neutral eingestuft.