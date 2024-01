Erstaunliche Entwicklung bei Unum!

Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

Die Aktie der Unum wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Meinung abgegeben haben, sehen 1 die Aktie als gut, 3 als neutral und keine als schlecht an. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 49 USD, was einer Erwartung von 5,95 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 46,25 USD. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Unum als unterbewertet angesehen, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 7,1 insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der bei 39,33 liegt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Unum aktuell bei 45,67 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 46,25 USD, was einen Abstand von +1,27 Prozent bedeutet. Die 50-Tage-Linie (GD50) hat derzeit ein Niveau von 44,29 USD angenommen, was einer Differenz von +4,43 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Signal auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Unum als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 4,32, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 36,01 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.