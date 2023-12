Erstaunliche Entwicklung bei US Foods!

Analysteneinschätzung: Im Laufe des letzten Jahres haben Analysten die Us Foods-Aktie 1 Mal mit "Gut" bewertet, 1 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht". Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus ein "Gut" Rating zugeschrieben. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 44 USD. Basierend darauf erwarten die Analysten eine Entwicklung von 2,27 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 45 USD. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Anleger: In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Us Foods diskutiert. Daraus ergibt sich eine Bewertung mit "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Branchenvergleich Aktienkurs: Innerhalb der letzten 12 Monate erzielte Us Foods eine Performance von 22,87 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete das Unternehmen eine Outperformance von +33,76 Prozent. Im Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite des Unternehmens um 131,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird der Punkt mit "Neutral" bewertet und die Us Foods-Aktie erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating.