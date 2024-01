Erstaunliche Entwicklung bei Twilio!

Die Technologieaktien von Twilio haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 37,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Outperformance von 32,9 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem positiven Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs. Auch im Bereich der Dividendenrendite schneidet Twilio gut ab, da das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % aufweist, was zwar niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,18 %, aber dennoch zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Twilio-Aktie als neutral eingestuft, da der RSI7 bei 51,28 liegt und der RSI25 bei 60,3, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Analysten schätzen die Aktie von Twilio langfristig als "Gut" ein, da von insgesamt 18 Analysten 2 Bewertungen als gut und 1 als neutral eingestuft wurden, während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 77,33 USD, was einer Erwartung von 7,54 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Twilio-Aktie, sowohl aufgrund der überdurchschnittlichen Performance im Branchenvergleich als auch aufgrund der Einschätzungen der Analysten.