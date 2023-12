Erstaunliche Entwicklung bei Turkcell Iletisim Hizmetleri!

Der Relative Strength Index (RSI) der Turkcell Iletisim Hizmetleri beträgt 69,57, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 61 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an. Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin. Das Unternehmen wird als "Gut" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,06, was als "günstig" angesehen wird. Aus technischer Sicht erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating aufgrund des geringen Abweichungsprozentsatzes vom Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage. Allerdings ergibt sich ein "Schlecht"-Rating, wenn der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

