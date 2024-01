Erstaunliche Entwicklung bei TrustCo BankNY!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Trustco Bank Ny als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Trustco Bank Ny-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 74,32, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,15, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Trustco Bank Ny lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Trustco Bank Ny in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Trustco Bank Ny derzeit als "Neutral" eingestuft. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 28,91 USD, womit der Kurs der Aktie (30,35 USD) um +4,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,41 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,83 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Trustco Bank Ny im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Trustco Bank Ny. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".