Erstaunliche Entwicklung bei Truly!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,9 liegt die Aktie von Truly unter dem Branchendurchschnitt von 70,25 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Truly-Aktie bei 0,92 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,73 HKD, was einem Unterschied von -20,65 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 0,76 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs nur um -3,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht, erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Truly in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Unterschied von -31,27 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 39,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Truly in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflussen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen griffen die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Truly auf. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass Truly sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht und im Vergleich zur Branche und zum Sektor eher negativ bewertet wird. Daher sollte man beim Investment in diese Aktie die genannten Aspekte berücksichtigen.