Erstaunliche Entwicklung bei Trainers House Oyj!

Die Aktie von Trainers House wird aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen als "Schlecht" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 974,94 und ist damit 2439 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin. Auch im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich eine schlechte Performance, da Trainers House mit einer Rendite von -8,31 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,68 Prozent, wobei Trainers House auch hier mit 6,63 Prozent darunter liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Trainers House liegt bei 78,95, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt von 4,27 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,28 EUR, was einer Abweichung von +0,23 Prozent entspricht.

Zusammenfassend erhält Trainers House sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht eine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertung.