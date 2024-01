Erstaunliche Entwicklung bei TheRealReal!

Die technische Analyse der Realreal-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,89 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 1,98 USD, was einem Unterschied von +4,76 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie daher neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,05 USD liegt mit einer Abweichung von -3,41 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Analysten haben die Realreal-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was insgesamt zu einer positiven Langzeiteinstufung führt. Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 3,56 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 79,92 Prozent darstellt und somit erneut zu einer positiven Einstufung führt.

In Bezug auf Stimmung und Buzz in den sozialen Medien wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Realreal-Aktie einen Wert von 74,6 für den RSI7 und einen Wert von 58,84 für den RSI25, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale bis positive Bewertung der Realreal-Aktie aus technischer und analytischer Sicht.