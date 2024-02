Erstaunliche Entwicklung bei Texas Instruments!

Der Aktienkurs von Texas Instruments hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Informationstechnologie") liegt Texas Instruments 590,29 Prozent unter dem Durchschnitt von 580,79 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3909,18 Prozent, wobei Texas Instruments aktuell 3918,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Texas Instruments langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 gut, 4 neutral und 0 schlecht. Für den letzten Monat wurden 0 gute, 2 neutrale und 0 schlechte Bewertungen abgegeben. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 179,25 USD, was einer Erwartung von 12,59 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Texas Instruments mit 159,2 USD derzeit -2,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,61 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Texas Instruments liegt bei 23,2 und damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.