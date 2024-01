Erstaunliche Entwicklung bei Telekomunikasi Indonesia Persero PT!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Telkom Indonesia Persero Pt bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,77 %, was 0,89 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie neutral ist, wobei der GD200 bei 0,22 EUR liegt und der Kurs um 0 Prozent darüber verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,21 EUR, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht und somit ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Telkom Indonesia Persero Pt zeigen eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer guten langfristigen Bewertung führt. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität deuten auf eine positive Stimmung hin.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung dieses Signals führt. Auch der RSI25 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was insgesamt zu einer neutralen Einstufung des RSI führt. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Aktie von Telkom Indonesia Persero Pt derzeit neutrale Signale in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse und das Sentiment aufweist.