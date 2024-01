Erstaunliche Entwicklung bei Telefonica Brasil ADR!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Telefonica Brasil in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht erhöht oder verringert, was zu dieser Bewertung führt.

Investoren, die in Telefonica Brasil investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 2,28 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste von 5,71 Prozentpunkten niedriger ist. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Telefonica Brasil liegt bei 100, was auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,85, was zu einer Neutral-Bewertung für 25 Tage führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Telefonica Brasil insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 6,9 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält Telefonica Brasil derzeit eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, sowie eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik und den RSI. Die Analysten hingegen empfehlen die Aktie mit einer Gesamtbewertung von "Gut".