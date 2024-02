Erstaunliche Entwicklung bei TeleMedicine!

Weitere Suchergebnisse zu "SHL Telemedicine":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um Trends zu bewerten. Für Telemedicine beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 85, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Telemedicine. Die Analyse zeigt, dass es insgesamt acht positive und ein negatives Stimmungsbild gab. Vier Tage zeigten keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls mehrheitlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Telemedicine eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich die Telemedicine-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt befindet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt erhält Telemedicine gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.