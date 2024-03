Erstaunliche Entwicklung bei Tango Therapeutics!

Die Aktie der Tango Therapeutics wurde von Analysten insgesamt positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie von Research-Analysten 2 gute und keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 88,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" durch die Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tango Therapeutics zeigt eine überkaufte Situation an, wodurch die Bewertung als "Schlecht" erfolgt. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch für 25 Tage deuten auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke im Internet für Tango Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) als positiv bewertet, da der GD200 bei 7,94 USD liegt und der tatsächliche Kurs der Aktie bei 9,03 USD um +13,73 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt jedoch bei 11,25 USD, was einer Abweichung von -19,73 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.