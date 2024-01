Erstaunliche Entwicklung bei TI Fluid!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei Ti Fluid ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Ti Fluid.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,59 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem aktuellen Kurs ergibt sich eine "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Ti Fluid eine Outperformance von +31,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Ti Fluid um 15,89 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating.

Die Analysten schätzen die Aktie von Ti Fluid langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht vor. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 116,67 GBP, was einer Erwartung in Höhe von -19,54 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.