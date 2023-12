Erstaunliche Entwicklung bei Suzhou Chunxing Precision Mechanical!

Die technische Analyse der Suzhou Chunxing Precision Mechanical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 4,88 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,46 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (5,16 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber (+5,81 Prozent Abweichung), wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Suzhou Chunxing Precision Mechanical-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Suzhou Chunxing Precision Mechanical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der Dividendenrendite liegt Suzhou Chunxing Precision Mechanical mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 1,91 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,91 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suzhou Chunxing Precision Mechanical beträgt 382, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.