Erstaunliche Entwicklung bei SolarEdge!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern gegenüber Solaredge war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Solaredge daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, wird die Solaredge-Aktie bei einem RSI von 57,89 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,8 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite der Solaredge-Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 9 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Solaredge abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 267,92 USD, was einem Potenzial von 314,92 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.