Erstaunliche Entwicklung bei Societe Generale!

Der Aktienkurs der Societe Generale hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 85,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent hatten, bedeutet dies eine Outperformance von +85,81 Prozent für Societe Generale. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, sodass Societe Generale mit einer Überperformance von 85,81 Prozent auch hier gut abschneidet und in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), liegt bei Societe Generale bei 30,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,51 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" nach dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Societe Generale liegt mit einem Wert von 6 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Societe Generale-Aktie von 22,255 EUR um -5,06 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (23,44 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (23,29 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-4,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Societe Generale-Aktie somit nach der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.