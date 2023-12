Erstaunliche Entwicklung bei Sino-German United!

Die Sino-German United notiert derzeit bei 0,5 EUR, was einer Abweichung von -1,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +6,38 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag und somit über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen war ebenfalls verstärkt die Rede von positiven Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sino-German United. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt also als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Mit einem aktuellen Wert von 50 ist die Sino-German United weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 55, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bezüglich der Diskussionintensität wird bei Sino-German United eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf. Daher kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".