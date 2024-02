Erstaunliche Entwicklung bei Siemens Healthineers!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Aktienkurs von Siemens Healthineers hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") einer Überperformance von 24,34 Prozent entspricht (im Vergleich zum Durchschnitt von -12,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -12,44 Prozent, und Siemens Healthineers liegt aktuell 24,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Aktie als üblich beurteilt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in den vergangenen Monaten kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Siemens Healthineers liegt bei 42,2, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Siemens Healthineers aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -4,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".