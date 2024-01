Erstaunliche Entwicklung bei Sichuan Guangan AAA Public!

Die technische Analyse der Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Wert beträgt 3,42 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,49 CNH liegt, mit einem Unterschied von +2,05 Prozent. Eine ähnliche "Neutral"-Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei einem Wert von 3,54 CNH und einem Unterschied von -1,41 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, mit einem Wert von 55,1. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Diskussion und Interaktion in sozialen Medien rund um die Aktie. Das Stimmungsbarometer ist an acht Tagen positiv und an keinem Tag negativ. Aktuell zeigt sich ebenfalls ein überwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale in der Kommunikation identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich liegt die Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie mit einer Rendite von 9,48 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen", die bei -0,04 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche zeigt die Aktie eine sehr gute Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.