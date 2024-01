Erstaunliche Entwicklung bei Shineroad!

Die Shineroad-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Dabei wird der gleitende Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage berücksichtigt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,59 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,53 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,55 HKD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses (-3,64 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shineroad somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,71 Punkten und somit erhält die Shineroad-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25-Wert von 65,38 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier. Insgesamt wird Shineroad auch in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Shineroad beträgt derzeit 2,46 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,62 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Zusätzlich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shineroad betrachtet. Mit einem Wert von 9,45 liegt es unter dem Branchendurchschnitt von 45, was zu einer Einstufung als "günstig" führt.

Insgesamt kann Shineroad somit auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen werden.