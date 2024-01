Erstaunliche Entwicklung bei Shikoku Bank!

Die technische Analyse des Wertpapiers der Shikoku Bank zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 929,7 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 980 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 998,16 JPY, was einer Abweichung von -1,82 Prozent entspricht. Daher ergibt sich auf dieser Basis eine neutrale Bewertung der Shikoku Bank.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke rund um die Shikoku Bank in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7 und 25 Tage zeigt, dass die Shikoku Bank aktuell überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher im Bereich des RSI positiv bewertet.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Shikoku Bank, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Shikoku Bank eine positive Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und der Anlegerstimmung.