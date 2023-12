Erstaunliche Entwicklung bei Shanghai Diesel EngineA!

Die Dividendenrendite von Shanghai New Power Automotive beträgt aktuell 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt mit 0,71 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai New Power Automotive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,23 CNH liegt. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem letzten Schlusskurs von 6,05 CNH (Unterschied -2,89 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Dasselbe Muster zeigt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 6,25 CNH liegt und somit wieder zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Shanghai New Power Automotive-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shanghai New Power Automotive liegt bei 88,89 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 63,64, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai New Power Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,16 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -4,33 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,1 Prozent hatte, liegt Shanghai New Power Automotive 4,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.