Erstaunliche Entwicklung bei Shandong Wohua Pharmaceutical!

Shandong Wohua Pharmaceutical: Aktienanalyse und Bewertung

Shandong Wohua Pharmaceutical hat in Bezug auf die Dividende eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel gezeigt. Mit einer Dividende von 0 % liegt das Unternehmen 1,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 %, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Wohua Pharmaceutical bei 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index, RSI, bei einem Niveau von 47,69 zur Einstufung "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 40 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Shandong Wohua Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -5,37 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,37 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,74 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,86 Prozent hatte, lag Shandong Wohua Pharmaceutical 3,51 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Shandong Wohua Pharmaceutical in Bezug auf Dividende, fundamentale Kriterien, technische Analyse und Performance des Aktienkurses eine eher neutrale bis schlechte Bewertung erhält. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.