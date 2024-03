Erstaunliche Entwicklung bei Schwab!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Charles Schwab liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 49,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Charles Schwab war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Es gab jedoch auch einige neutrale Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden 2 positive und 0 negative Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Charles Schwab insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 7,52 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Charles Schwab insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den genannten Kriterien.