Erstaunliche Entwicklung bei Schaeffler!

Die technische Analyse der Schaeffler-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 5,77 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,2 EUR liegt. Dies bedeutet einen Unterschied von -9,88 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,16 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,78 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Schaeffler-Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI (Wert: 42,17) führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Schaeffler-Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Schaeffler eingestellt sind. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Wer aktuell in die Aktie von Schaeffler investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,59 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 4,75 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer positiven Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Sollten Schaeffler Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Schaeffler jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Schaeffler-Analyse.

Schaeffler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...