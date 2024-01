Erstaunliche Entwicklung bei Sangamo Therapeutics!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Sangamo Therapeutics liegt derzeit bei 29,41 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,76 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sangamo Therapeutics derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48%. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie der Sangamo Therapeutics langfristig als "gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "gut", 0 als "neutral" und 0 als "schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14,33 USD, was einer "gut"-Einstufung entspricht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sangamo Therapeutics wird neutral eingeschätzt. Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen waren neutral und die Diskussionen der Nutzer waren ebenfalls hauptsächlich neutral. Insgesamt wird daher die Stimmung als "neutral" bewertet.