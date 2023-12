Erstaunliche Entwicklung bei San Holdings!

Die technische Analyse der San-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1087,03 JPY verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 1079 JPY, was einem Abstand von -0,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1065,18 JPY erreicht, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die San-Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die San-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich vor allem mit den positiven Themen rund um San beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die San-Aktie liegt bei 62,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,07, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die San-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.